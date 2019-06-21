Кафе в Грузии взвинтили цены для россиян

Сразу несколько заведений общепита в Грузии подняли цены для российских посетителей. По данным сайта Грузия Online, стоимость блюд для россиян возросла сразу на 20 процентов.

Одним из первых кафе, решивших увеличить цены для граждан России, стал «Гарденс» в Батуми. Так руководство заведения ответило на оккупацию Москвой 20 процентов грузинской территории — Абхазии и Цхинвальского региона.

«Друзья, мы, наверное, единственное кафе в Батуми, которое не имеет меню на русском языке. Это был наш сознательный акт», — говорится в заявлении кафе.

Также цены для россиян увеличил ряд тбилисских кафе и ресторанов.