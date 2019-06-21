После двух масштабных акций протеста митингующие, не дождавшись выполнения всех своих требований, решили собраться у здания парламента в Тбилиси в третий раз, сообщают грузинские СМИ.

Участники акции разместили баннеры со своими основными требованиями: отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария, освобождение всех задержанных в ходе первой акции протеста и назначение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Один из организаторов акции Миша Мшвилдадзе, не связанный с политическими партиями, озвучил эти требования с трибуны и призвал всех объединиться.

"Мы сегодня приняли очень сложное решение, и среди выступающих будут политики", – добавил он.