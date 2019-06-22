Взрыв гелиевого шара в торговом центре Баку Есть пострадавшие, обновлено
Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров, в результате взрыва гелиевого шара в торговом центре Meqafun получила ожоги семейная пара.
Еще один 21-летний парень получил ожоги правой руки.
Остальным семи пострадавшим была оказана помощь на месте,
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В торгово-развлекательном центре Megafun, расположенном в Хатаинском районе Баку, произошел взрыв шара, наполненного гелием, сообщает МЧС.
Инцидент произошел на втором этаже здания.
Согласно информации, в результате инцидента легкие травмы получили шесть человек.