Взрыв гелиевого шара в торговом центре Баку Есть пострадавшие, обновлено

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров, в результате взрыва гелиевого шара в торговом центре Meqafun получила ожоги семейная пара.

Еще один 21-летний парень получил ожоги правой руки.

Остальным семи пострадавшим была оказана помощь на месте,

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В торгово-развлекательном центре Megafun, расположенном в Хатаинском районе Баку, произошел взрыв шара, наполненного гелием, сообщает МЧС.

Инцидент произошел на втором этаже здания.

Согласно информации, в результате инцидента легкие травмы получили шесть человек.

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