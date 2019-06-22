Азербайджан на 10-м месте на Евроиграх в Минске

После первого полноценного соревновательного дня на Европейских играх в Минске Азербайджан в общекомандном зачете занимает 10-е место.

В нашем активе 1 серебро и 3 бронзы, которые на счету акробатов и самбистов. Сразу же в лидеры вырвалась Россия – 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые медали. На 2-м месте Беларусь (4-2-8), на 3-м – Грузия (3-3-4).

Также в первую десятку входят Украина, Голландия, Бельгия, Косово, Франция и Великобритания.

Всего медали уже завоевали представители 24 стран.