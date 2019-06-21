Georgian Airways указала в качестве альтернативы Армению

Грузинская авиакомпания Georgian Airways предложит российским туристам альтернативный маршрут перелета из-за запрета на прямое авиасообщение с Россией, который начнет действовать с 8 июля. Об этом перевозчик сообщил в Facebook.

Авиакомпания введет для пассажиров из России специальный транзитный рейс через Армению. Самолеты будут летать по маршруту Тбилиси — Ереван — Москва.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что из-за запрета поток туристов из России в Грузию сократится на 60-70 процентов. Все россияне, которые захотят досрочно покинуть страну, получат такую возможность.