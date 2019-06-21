И зарплаты повысили, а они все недовольны наш комментарий
Грядущее с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 250 манат, а также ежемесячной зарплаты большой категории бюджетников на 40% азербайджанская общественность встретила с большой надеждой. Но небольшая группа оппозиционно настроенных «специалистов», по-прежнему выражает свою озабоченность.
И вот вся эта немогучая кучка «экспертов» в один голос заголосила о неприятных причинах и последствиях роста доходов населения. Одни вообще говорят о политическом характере такого шага главы государства, другие утверждают о неизбежном росте инфляции в связи с ростом доходов, искусственном росте ВВП и т.д, причем, утверждения эти зачастую голословны, а порой обоснованы на искаженных фактах.
Все это вынудило министра финансов Самира Шарифова выступить по этому поводу с собственными разъяснениями. И он сразу же заявил, что новый пакет социальных мер не окажет существенного влияния на инфляцию – остальные факторы население не очень-то беспокоят. Да и быть по-другому не может, распоряжение главы государства – это не ляпсус первоклассника, который не может учитывать всех последствий своей выходки по вполне понятным причинам. Просто надо однозначно понять, что каждый подписанный президентом страны документ глубоко обоснован и всесторонне проанализирован. Над каждым таким документом работают десятки истинных знатоков своего дела, а не «спецы»-одиночки, умеющие только охаивать даже самые, казалось бы, необходимые шаги властей.
И, видимо, специально для таких «спецов» и подпевающей им группе поддержки министр финансов детально разложил свои доводы. «Безусловно, вопросы инфляции учитываются при принятии подобных решений, так как они приводят к повышению денежной массы. Как видите, социальные реформы в этом году были поделены на два этапа. Первый этап был в марте, и мы не наблюдаем сильного его влияния на инфляцию. В настоящее время, по данным Государственного комитета статистики, инфляция находится на уровне ниже 2,5%. Мы не ожидаем прямого давления на инфляцию по итогам нового принятого пакета соцреформ", - сказал Шарифов.
Действительно, о какой угрозе инфляции в стране можно говорить, если по данным Госкомстата, дефляция в Азербайджане в мае составила 0,4% против инфляции на уровне 0,4% в апреле текущего года. А среднегодовая инфляция в стране на конец мая составила 2,4%, таков же был уровень инфляции и в предшествующем месяце. В частности, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец мая составила 2,3%, а по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 3,4%. И вообще, по прогнозам правительства в этом году среднегодовая инфляция ожидается на уровне 3,8%, против 2,3% по итогам прошлого года.
И в этот показатель заложены все возможные последствия как первого, так и второго социального пакета президента Ильхама Алиева.
И надо просто внимательно прислушаться к словам министра. А говорит он просто и ясно. Первый этап социальных реформ в этом году у нас был в марте, но сильного влияния его на инфляцию не наблюдается. А данные Госкомстата эти слова лишь подтверждают. Номинальные денежные доходы населения в январе-мае 2019 года составили 22 млрд. 164,1 млн. манатов, что на 6,8% превышает аналогичный прошлогодний показатель. А среднегодовая инфляция при этом составила по итогам 5 месяцев 2,4%. На фоне решения вопроса о проблемных кредитах номинальные денежные доходы на душу населения увеличились на 5,9% - до 2,244 тыс. манатов, а инфляцию удержать удалось.
Теперь начинается второй этап социальных реформ. Более масштабный, охватывающий большие слои населения страны. Может ли правительство пойти на такой шаг без тщательных расчетов с учетом всех возможных рисков? Конечно же, нет. Это исключается априори. Бессмысленно разбрасываться миллиардами никто не станет. Не для того глава государства принимает решение об улучшении благосостояния населения, чтобы оно другим концом ударило их ростом инфляции. И пора бы понять оппозиционным спецам эти азы устоявшейся государственности Азербайджана…