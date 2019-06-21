И вот вся эта немогучая кучка «экспертов» в один голос заголосила о неприятных причинах и последствиях роста доходов населения. Одни вообще говорят о политическом характере такого шага главы государства, другие утверждают о неизбежном росте инфляции в связи с ростом доходов, искусственном росте ВВП и т.д, причем, утверждения эти зачастую голословны, а порой обоснованы на искаженных фактах.

Все это вынудило министра финансов Самира Шарифова выступить по этому поводу с собственными разъяснениями. И он сразу же заявил, что новый пакет социальных мер не окажет существенного влияния на инфляцию – остальные факторы население не очень-то беспокоят. Да и быть по-другому не может, распоряжение главы государства – это не ляпсус первоклассника, который не может учитывать всех последствий своей выходки по вполне понятным причинам. Просто надо однозначно понять, что каждый подписанный президентом страны документ глубоко обоснован и всесторонне проанализирован. Над каждым таким документом работают десятки истинных знатоков своего дела, а не «спецы»-одиночки, умеющие только охаивать даже самые, казалось бы, необходимые шаги властей.

И, видимо, специально для таких «спецов» и подпевающей им группе поддержки министр финансов детально разложил свои доводы. «Безусловно, вопросы инфляции учитываются при принятии подобных решений, так как они приводят к повышению денежной массы. Как видите, социальные реформы в этом году были поделены на два этапа. Первый этап был в марте, и мы не наблюдаем сильного его влияния на инфляцию. В настоящее время, по данным Государственного комитета статистики, инфляция находится на уровне ниже 2,5%. Мы не ожидаем прямого давления на инфляцию по итогам нового принятого пакета соцреформ", - сказал Шарифов.

Действительно, о какой угрозе инфляции в стране можно говорить, если по данным Госкомстата, дефляция в Азербайджане в мае составила 0,4% против инфляции на уровне 0,4% в апреле текущего года. А среднегодовая инфляция в стране на конец мая составила 2,4%, таков же был уровень инфляции и в предшествующем месяце. В частности, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец мая составила 2,3%, а по непродовольственным товарам – 1,3%, услугам – 3,4%. И вообще, по прогнозам правительства в этом году среднегодовая инфляция ожидается на уровне 3,8%, против 2,3% по итогам прошлого года.

И в этот показатель заложены все возможные последствия как первого, так и второго социального пакета президента Ильхама Алиева.