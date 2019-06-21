Трамп опроверг остановку удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что не отменял приказа об ударе по Ирану.

Американский лидер заявил, что его слова были интерпретированы неверно. Он подчеркнул, что на этот раз лишь приостановил атаку.

21 июня Трамп заявил, что остановил удар Вооруженных сил США по Ирану за 10 минут до того, как он должен был произойти. По его словам, американские военные были готовы атаковать сразу три различных объекта в Иране, но он отменил атаку, когда узнал от одного из генералов, что в результате удара погибнут примерно 150 человек.