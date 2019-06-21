Пожар в магазине одежды в Баку потушен фото; обновлено 11:45
Пожар, произошедший на территории Низаминского района Баку в торговом объекте, в котором расположены магазины одежды X-Lady и İzabel, потушен.
Отмечается, что на место происшествие прибыл глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.
Глава ИВ в интервью журналистам сказал, что подобные происшествия имеют место во всех странах мира, никто от них не застрахован.
"Частота пожаров тут связана с тем, что в Низаминском районе Баку по сравнению с другими расположено много торговых объектов поблизости друг от друга. Проводятся необходимые мероприятия для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Причины произошедшего сегодня пожара будут расследованы в должном порядке", - сказал Азизов.
* * * 10:53
В магазине одежды X-Lady в Низаминском районе Баку начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.
На место происшествия привлечены противопожарные бригады. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.