Пожар, произошедший на территории Низаминского района Баку в торговом объекте, в котором расположены магазины одежды X-Lady и İzabel, потушен.

Отмечается, что на место происшествие прибыл глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

Глава ИВ в интервью журналистам сказал, что подобные происшествия имеют место во всех странах мира, никто от них не застрахован.

"Частота пожаров тут связана с тем, что в Низаминском районе Баку по сравнению с другими расположено много торговых объектов поблизости друг от друга. Проводятся необходимые мероприятия для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Причины произошедшего сегодня пожара будут расследованы в должном порядке", - сказал Азизов.