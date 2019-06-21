Сандерс обвинил Трампа в создании конфликта с Ираном

"Как будто кто-то поджег корзину, полную бумаги, и потом пытается ее потушить. Он помог создать кризис, а потом остановил атаки", - заявил Сандерс. Он отметил, что Трамп считает "войну с Ираном чем-то хорошим для страны".

На слова журналиста телеканала о том, что удар, который изначально планировал нанести президент, должен был носить ограниченный характер, сенатор заявил: "Просто ограниченный удар. Виноват. Я не знал, что просто атаковать другую страну с применением бомб это нормально. Всего-то ограниченный удар? Это акт войны".

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон накануне был готов к нанесению удара по Ирану, но президент отказался от него из-за возможных жертв. Он отмечал при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.