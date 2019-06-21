Антироссийский демарш грузинских футболистов
Во время матчей 19-го тура Чемпионата Грузии некоторые грузинские футбольные клубы появились на поле в антироссийских футболках, сообщает Грузия Online.
Как отмечается, речь идет об игроках таких футбольных клубов, как «Торпедо», «Рустави» и «Локомотив». Футболисты первого клуба появились в черных майках с надписями о том, что Россия оккупировала часть Грузии. Игроки двух других клубов были в белых майках с антироссийскими надписями.
Два дня назад грузинский лидер Саломе Зурабишвили назвала Россию «страной-оккупантом».