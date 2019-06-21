Гей-парад в центре Киева

Согласно информации, когда участники начали шествие, один человек бросился на них, однако полицейские отвели его в сторону.

В центре Киева проходит «Марш равенства», в котором принимают участие 2,5 тысячи человек, сообщает УНИАН.

Противники акции сопровождают колонну, выкрикивая лозунги о традиционных ценностях в мегафон. Они также держат плакаты с лозунгами против проведения марша: «Украина – не Содом», «Гей-парад на крови: позор МВД».

«Наша традиция — это свобода», - выкрикивают участники мероприятия.

Колонна с участниками акции движется по бульвару Шевченко в сторону Бессарабского рынка.

В «Марше равенства» участвует посол Канады на Украине Роман Ващук.