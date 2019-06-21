Ситуация, складывающаяся на рынке черной металлургии Азербайджана, кажется, выходит из-под контроля. Если раньше об этом писал только haqqin . az , который сам подвергался критике со стороны некоторых своих коллег и непорядочных участников этого рынка, то сегодня об этом говорит и информационное агентства Turan . В статье «Производство арматуры снижается на фоне роста ее импорта» агентство со ссылкой на официальные статистические данные, показывает реальное состояние экспорта-импорта на этом рынке сегодня.

Да, вместо стимулирования местного производства наши госчиновники проявляют просто непостижимую, если не сказать халатную склонность к привлечению на рынок импортной продукции. Была бы она высокого качества – еще полбеды. Но многочисленные аналитические статьи и рейды haqqin.az говорят как раз об обратном. Стройплощадки страны завалены горами арматуры сомнительного происхождения – на самом деле большая часть ее завозится из соседнего Ирана – и опровергать этот факт никто пока не собирается. Так вот, импортируемая из соседней страны арматура, качественные показатели которой вызывают большие сомнения у специалистов, выдается здесь за высококачественную продукцию и продается по невидимо низкой цене, хотя это по всем рыночным законам просто взаимоисключено. Но при активной помощи наших чиновников все невозможное легко становится возможным.

Попробуем и мы вникнуть в приведенные агентством показатели. Так, Turan утверждает, что в Азербайджане официальные показатели производства стального литья и строительной арматуры снижается. И верно, импорт арматуры из черного металла за четыре месяца этого года вырос на 47%. И это несмотря на систематическую критику нами государственных чиновников, потворствующих росту импорта продукции черной металлургии на местный рынок в ущерб действующему в стране аналогичному производству.

За пять месяцев с начала этого года металлургическими предприятиями страны произведено 123,2 тыс. тонн строительной арматуры, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается сокращение на 3,9%. А объем производства товарного стального проката (147,3 тыс. тонн) за этот период снизился на 6,5%. А ведь и в прошлом году ситуация на рынке, созданная импортерами и непорядочными местными производителями черной металлургии, складывалась далеко не в пользу азербайджанского производителя. И в прошлом, и в позапрошлом годах импортеры, заручившись поддержкой определенных чиновников, диктовали на местном рынке свои условия. Более того, они без устали пытались критиковать haqqin.az, хотя доводов у них явно не хватало.

Скажем, одно из обвинений в наш адрес заключалось в поддержке «монополиста», по их утверждению, в этой сфере на местном рынке ООО Baku Steel Company. И мы не отрицали своей поддержки местного производителя, всеми силами сопротивляющегося чиновничьим уловкам, засилью на местном рынке некачественной продукции местного и зарубежного производства. А что касается монополии этой компании на местном рынке, вновь обратимся к уже приведенной статистике. Как можно быть монополистом, если импорт арматуры за 5 месяцев вырос на 47%, а производство ее на местном рынке сократилось почти на 4%. По данным Государственного таможенного комитета, за четыре месяца этого года закуплено за рубежом около 49 тыс. тонн строительной арматуры. Удельный вес импорта в потреблении арматуры (около 140 тыс. тонн) за четыре месяца за этот период достигал 35%. А если к этому добавить еще тысячи тонн некачественной продукции, выпускаемой кустарными цехами, то от приписываемой компании монополии останутся только рожки да ножки.

Кроме того, строительная арматура декларируется импортерами по цене в среднем 553 доллара за тонну. По итогам четырех месяцев прошлого года этот показатель составлял намного больше - 609 долларов за тонну. Обратите внимание, импортеры спокойно могут себе позволить снижать цены на свою продукцию более чем на 50 долларов. А местная Baku SteelCompany, которую они обвиняют в монополизме, этого себе позволить не может. Да и вообще, ее цены на ту же продукцию намного выше. Правда, цены эти взяты не с потолка, они рассчитаны с учетом всех требований, необходимых для обеспечения должного качества продукции, которым и отличается арматура этой компании. Конечно, и в Baku Steel Company могут пойти на удешевление своей продукции, но… в ущерб ее качеству, а это здесь считается недопустимым моментом.

Как видно, низкие цены импортируемой арматуры – это не результат здоровой конкуренции. В основном, как мы уже отмечали, эта арматура завозится из Ирана, где сложившаяся критическая ситуация диктует необходимость привлечения в страну иностранной валюты любым путем. К этой стране мы не можем предъявлять обвинения. А вот у Минэкономики, охотно выдающей лицензии на торговлю в стране импортной арматурой, и Госкомтаможни, также свободно пропускающей ее на местный рынок, спросить можно. Так ли надо обеспечивать импортозамещение, к которому призывает президент Ильхам Алиев? Вместо того, чтобы ограничивать импорт в страну некачественной арматуры и поощрять местных производителей, наши чиновники поступают с точностью до наоборот. Так недалеко и до полного краха отечественной черной металлургии.