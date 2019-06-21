Алхас Исмайлов 12:40

США сжимают кольцо вокруг Ирана. Ситуация, с точки зрения Вашингтона, зашла слишком далеко, и в ночь с 20 на 21 июня президент Трамп уже был готов отдать приказ о ракетном ударе по целям ИРИ, но в последнюю минуту отменил свое решение.

«За 10 минут до атаки я остановил ее, это не пропорционально потере одного беспилотника», - заявил глава США, добавив, однако, что пока «не спешит» нападать на Иран: против Тегерана уже введены новые санкции, и США не допустят, чтобы Иран владел ядерным оружием. Однако многие эксперты считают, что Трамп одумался потому, что знает: стоит один раз ударить по иранской территории, как Иран тут же ответит. Если же последует серия ударов, то Тегеран совершенно точно будет наносить ответные удары по американским базам и по Израилю. А значит, возникнет эскалация еще и с Израилем. Тель-Авив будет отвечать, и Тегеран не станет бездействовать. Однако, как сказал haqqin.az российский военный эксперт, редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, при реализации практического курса США, американцы могут пойти на некие силовые акции в отношении Ирана, но шансы начала крупномасштабной войны все же минимальны.

«Что касается возможных союзников Вашингтона в этом конфликте, то, скорее всего, Соединенные Штаты поддержит Израиль. Но вот обозначат ли себя хоть каким-либо образом другие возможные союзники Вашингтона по антииранской коалиции — тут больше вопросов, чем ответов. Скорее всего, кроме Великобритании, никого из европейских стран Соединенным Штатам уговорить на войну с Ираном не удастся», - отметил эксперт. Касаясь позиции России, И. Коротченко отметил, что Москва не будет вмешиваться в этот конфликт - у самого Ирана достаточно сил, чтобы самостоятельно разобраться в своих проблемах. Иранский политолог, обозреватель газеты «Джумхурие Иран» Ареф Бахрами также считает военные действия США против Ирана маловероятными. «Сейчас Трамп просто нас пугает, но мы столько уже угроз за 40 лет слышали, что давно привыкли к ним. У Америки нет достаточно сил, чтобы нанести удар Ирану. Но если Вашингтон почувствует хоть малейшую слабость с нашей стороны, они ни перед чем не остановятся», - сказал он haqqin.az.