Если США ударят по Ирану, Россия не вмешается экспертная оценка
США сжимают кольцо вокруг Ирана. Ситуация, с точки зрения Вашингтона, зашла слишком далеко, и в ночь с 20 на 21 июня президент Трамп уже был готов отдать приказ о ракетном ударе по целям ИРИ, но в последнюю минуту отменил свое решение.
«За 10 минут до атаки я остановил ее, это не пропорционально потере одного беспилотника», - заявил глава США, добавив, однако, что пока «не спешит» нападать на Иран: против Тегерана уже введены новые санкции, и США не допустят, чтобы Иран владел ядерным оружием.
Однако многие эксперты считают, что Трамп одумался потому, что знает: стоит один раз ударить по иранской территории, как Иран тут же ответит. Если же последует серия ударов, то Тегеран совершенно точно будет наносить ответные удары по американским базам и по Израилю. А значит, возникнет эскалация еще и с Израилем. Тель-Авив будет отвечать, и Тегеран не станет бездействовать.
Однако, как сказал haqqin.az российский военный эксперт, редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, при реализации практического курса США, американцы могут пойти на некие силовые акции в отношении Ирана, но шансы начала крупномасштабной войны все же минимальны.
«Что касается возможных союзников Вашингтона в этом конфликте, то, скорее всего, Соединенные Штаты поддержит Израиль. Но вот обозначат ли себя хоть каким-либо образом другие возможные союзники Вашингтона по антииранской коалиции — тут больше вопросов, чем ответов. Скорее всего, кроме Великобритании, никого из европейских стран Соединенным Штатам уговорить на войну с Ираном не удастся», - отметил эксперт.
Касаясь позиции России, И. Коротченко отметил, что Москва не будет вмешиваться в этот конфликт - у самого Ирана достаточно сил, чтобы самостоятельно разобраться в своих проблемах.
Иранский политолог, обозреватель газеты «Джумхурие Иран» Ареф Бахрами также считает военные действия США против Ирана маловероятными.
«Сейчас Трамп просто нас пугает, но мы столько уже угроз за 40 лет слышали, что давно привыкли к ним. У Америки нет достаточно сил, чтобы нанести удар Ирану. Но если Вашингтон почувствует хоть малейшую слабость с нашей стороны, они ни перед чем не остановятся», - сказал он haqqin.az.
Сомневается Бахрами и в том, что Китай или Россия окажут Ирану какую-либо помощь в его борьбе с США.
«Китай сейчас сам ведет торговую войну с США, да и в вопросе иранского ядерного соглашения Пекин всегда был очень осторожен. Так что на Китай как на союзника, который поддержит, окажет помощь, Иран не может положиться.
Да и недавнее сближение ИРИ и РФ было только на словах. Следовательно, Москва, которая в реальности стремится наладить отношения с Западом, снизить напряженность своего конфликта с Вашингтоном, не станет соглашаться с ИРИ даже в таких вопросах, как закрытие Ормузского пролива. Даже если Россия поддержит Иран, то исключительно из-за собственных интересов в регионе. А жесткое противостояние с США сейчас уж точно не в ее интересах.
Следовательно, Тегерану не из кого выбирать. Европа, Китай и Россия, каждый по своим причинам, не готовы к противостоянию с Америкой. Интересы Ирана в международной политике могут быть поддержаны только в том случае, если они совпадут с целями мировых лидеров. Поэтому мы рассчитываем только на себя и на Аллаха», - убежден иранский политолог.