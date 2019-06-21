Ростуризм об увеличении турпотока россиян в Азербайджан

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что из-за инцидента с Грузией может вырасти турпоток в другие места: на юг России, в Крым, в Азербайджан или Армению, передает Sputnik Грузия.

Она также не исключила, что туристический поток из России в Грузию может упасть на 60-70%. При этом на общем турпотоке непременно скажется то, что подавляющее число россиян летали в Грузию на самолетах.

«Возможно, что поток сократится на 60-70 процентов, если ситуация останется такой, какая она есть на данный момент», - цитирует ее агентство.

Догузова отметила, что также могут вырасти автомобильные и автобусные перевозки в страну, но рост, вероятнее всего, будет незначительным. При этом на данный момент россияне не спешат отказываться от туров в Грузию.

«По состоянию на данный момент по ранее забронированным турам в Грузию: обмена на другие направления не было; точного количества аннулированных туров пока нет, но исчисляется оно единицами», - добавила она.