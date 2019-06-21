Сегодня на Европейских играх в Минске будет разыграно еще четыре комплекта медалей в дзюдо.

Рустам Оруджев вышел в четвертьфинал Евроигр в Минске, досрочно победив в 1/8 финала итальянца Фабио Басиле.

В полуфинале его ждет грек Азоидис, который одолел в четвертьфинале Хидаята Гейдарова.

Рустам Оруджев победил Фердинанда Карапетяна из Армении и вышел в полуфинал.

Азербайджан представлен в двух весовых категориях. Наши главные надежды на медали в дзюдо – Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров – выступают в весе до 73 кг. Оба стартовали с побед. Рустам в 1/16 финала легко победил Седрика Бесси из Монако, а Хидаят Гейдаров – венгра Миклоша Унгвари.

В 1/18 финала Рустам встретится с итальянцем Фабио Басиле, а Хидаят – с Дином Гемером из Израиля.

Нурия Ахундова (63 кг) проиграла в первой же схватке сопернице из Румынии и выбыла из борьбы.

Напомним, что вчера никто из семи выступавших наших дзюдоистов на пьедестал подняться не смог.