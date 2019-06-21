Рустам Оруджев победил Карапетяна и вышел в полуфинал Евроигр обновлено 14:35
Рустам Оруджев победил Фердинанда Карапетяна из Армении и вышел в полуфинал.
В полуфинале его ждет грек Азоидис, который одолел в четвертьфинале Хидаята Гейдарова.
* * * 13:56
Хидаят Гейдаров также вышел в четвертьфинал, победив израильтянина Дина Гемера.
Следующий соперник – грек Георгиос Азоидис.
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Рустам Оруджев вышел в четвертьфинал Евроигр в Минске, досрочно победив в 1/8 финала итальянца Фабио Басиле.
Его следующий соперник - Фердинанд Карапетян из Армении.
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Сегодня на Европейских играх в Минске будет разыграно еще четыре комплекта медалей в дзюдо.
Азербайджан представлен в двух весовых категориях. Наши главные надежды на медали в дзюдо – Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров – выступают в весе до 73 кг. Оба стартовали с побед. Рустам в 1/16 финала легко победил Седрика Бесси из Монако, а Хидаят Гейдаров – венгра Миклоша Унгвари.
В 1/18 финала Рустам встретится с итальянцем Фабио Басиле, а Хидаят – с Дином Гемером из Израиля.
Нурия Ахундова (63 кг) проиграла в первой же схватке сопернице из Румынии и выбыла из борьбы.
Напомним, что вчера никто из семи выступавших наших дзюдоистов на пьедестал подняться не смог.