В самбо у нас сегодня два шанса на медаль.

Агасиф Самедов (52 кг), как уже сообщалось, вышел в финал, где сразится с армянином Тиграном Киракосяном.

А в схватке за бронзу примет участие Джавидан Гараев (62 кг), который в утешительном поединке победил Вадима Фомина из Эстонии. Его соперником в битве за медаль будет грузин Геннадий Чиргадзе.

Абдулла Абдуллаев (74 кг) проиграл в «утешиловке» армянина Арсену Газаряну и выбыл из борьбы за медали.

* * * 13:39

Азербайджанский самбист Агасиф Самедов вышел в финал Европейских игр в весовой категории до 52 кг.