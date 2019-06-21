Азербайджан против Армении в схватке за золото Евроигр обновлено 14:44
В самбо у нас сегодня два шанса на медаль.
Агасиф Самедов (52 кг), как уже сообщалось, вышел в финал, где сразится с армянином Тиграном Киракосяном.
А в схватке за бронзу примет участие Джавидан Гараев (62 кг), который в утешительном поединке победил Вадима Фомина из Эстонии. Его соперником в битве за медаль будет грузин Геннадий Чиргадзе.
Абдулла Абдуллаев (74 кг) проиграл в «утешиловке» армянина Арсену Газаряну и выбыл из борьбы за медали.
* * * 13:39
Азербайджанский самбист Агасиф Самедов вышел в финал Европейских игр в весовой категории до 52 кг.
В четвертьфинале он одолел соперника из Литвы, а в полуфинале – белоруса. В схватке за золото Самедова ждет встреча с армянином Тиграном Киракосяном. Поединки за золото начнутся в 19:30 по бакинскому времени.
Джавидан Гараев (62 кг) и Абдулла Абдуллаев (74 кг) уступили в четвертьфинальной стадии соответственно греку и хорвату. Теперь они поборются в утешительных схватках против соперников из Эстонии и Армении.