Азербайджан против Армении в схватке за золото Евроигр обновлено 14:44

Отдел спорта

В самбо у нас сегодня два шанса на медаль.

Агасиф Самедов (52 кг), как уже сообщалось, вышел в финал, где сразится с армянином Тиграном Киракосяном.

А в схватке за бронзу примет участие Джавидан Гараев (62 кг), который в утешительном поединке победил Вадима Фомина из Эстонии. Его соперником в битве за медаль будет грузин Геннадий Чиргадзе.

Абдулла Абдуллаев (74 кг) проиграл в «утешиловке» армянина Арсену Газаряну и выбыл из борьбы за медали.

*     *      * 13:39

Азербайджанский самбист Агасиф Самедов вышел в финал Европейских игр в весовой категории до 52 кг.

В четвертьфинале он одолел соперника из Литвы, а в полуфинале – белоруса. В схватке за золото Самедова ждет встреча с армянином Тиграном Киракосяном. Поединки за золото начнутся в 19:30 по бакинскому времени.

Джавидан Гараев (62 кг) и Абдулла Абдуллаев (74 кг) уступили в четвертьфинальной стадии соответственно греку и хорвату. Теперь они поборются в утешительных схватках против соперников из Эстонии и Армении.

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