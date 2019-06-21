Массовая драка в Ленинградской области: задержаны азербайджанцы

В Ленинградской области в городе Кировске у кафе «Скала» 22 июня около 4 часов утра произошла массовая драка, в которой участвовали местные жители и приезжие из Азербайджана, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Согласно информации, в больницу с места происшествия были доставлены двое местных жителей. У 27-летнего мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, у 25-летнего – такую же травму головы и перелом носа. Старшего отпустили домой, младшего госпитализировали.

Полицией Кировского района Ленинградской области по подозрению в причинении вреда здоровью задержаны трое граждан Азербайджана в возрасте 28, 37 лет и 41 года. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ.