Болтон: «У Ирана не может быть ядерного оружия»

«Иран стремится приобрести ядерное оружие. Есть признаки, которые показывают, что Иран не ищет мира. Как говорил ранее президент США Дональд Трамп, наша армия готова к отправке, и она является лучшей в мире. У Ирана не может быть ядерного оружия», - приводит радио слова Болтона.

Иран не должен обзавестись ядерным оружием, заявил в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме, сообщает государственное израильское радио Kan.

Нетаньяху ответил, что, с точки зрения израильского руководства, агрессивная политика Ирана усилилась «сразу после того, как были сняты санкции против Тегерана после заключения ядерной сделки» - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в 2015 году иранскими властями и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), а также Германией.

«В Израиле мы видели тогда взрыв террора и агрессии. Наши арабские соседи увидели то же самое в росте поддержки Ираном террористических группировок, включая шиитских боевиков в Ираке и хуситов», - цитирует высказывания израильского премьера его пресс-служба.

Болтон прибыл в Иерусалим для участия в трехсторонней встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом 24 и 25 июня. В МИД России ранее указали, что встреча будет посвящена урегулированию кризиса в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом.