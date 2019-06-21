Заур Расулзаде 15:37

Как заявил на днях помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер, санкции в отношении Турции за покупку у России С-400 очень вероятны. «К чему мы сейчас стремимся, это найти решение, пока не окажемся на позиции, связанной с применением наказания... Но вариант введения санкций сейчас очень вероятен», - сказал Купер, передает РИА Новости. По данным журнала Foreign Policy, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что турецкие пилоты, обучающиеся в США полетам на F-35, должны покинуть страну до 31 июля, а новых пилотов для обучения принимать не будут.

И это только начало карательных мер. Анкару уже предупредили, что, если она не одумается, шаги Белого дома будут еще более серьезные и жесткие. В частности, уже в июле предполагается ввести три новых пакета санкций против Турции. Турецкие власти не стали отмалчиваться, заявив, что у нее на случай «негативных мер» со стороны США предпринять свои ответные шаги. Однако, кроме США, санкции в отношении Турции грозится ввести и ЕС. Евросоюз как можно быстрее примет жесткие меры в отношении Турции из-за ее действий в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. «То, что делает Турция, неприемлемо. Саммит попросил Еврокомиссию принять как можно скорее меры. И она это сделает. И они будут совсем не мягкими», - отметил Юнкер, подчеркнув, что этому вопросу было уделено особое внимание. Демонстрируя неприемлемость каких-либо отступлений, турецкий президент Эрдоган на пресс-конференции для иностранных СМИ предупредил, что Турцию не следует пугать санкциями. Запад должен тщательно обдумать вопрос санкций против Турции, сказал он, подчеркнув, что в противном случае «в свою защиту они введут контрсанкции». Вместе с тем Эрдоган надеется, что никаких санкций все же не будет. «У США есть проблема, наши отношения с Трампом отличаются от отношений с теми, кто ему подчиняется, поэтому я исключаю возможность введения санкций против нас», - выразил он свое мнение.

Но вот турецкий политолог Мерт Йылмаз убежден, что Запад решил окончательно поставить крест на отношениях с Турцией. «Это самый настоящий шантаж, который, впрочем, Турция испытывает на себе последние 70 лет. Западные политики полагают, что такими мерами они могут нас сломать, но они ошибаются, и я посоветовал бы им побольше читать книги об истории Турции. Турецкий народ пережил и голод, и холод, но не прогибался никогда ни перед кем. Нас никто не собьет с намеченного пути. Турция - самодостаточная страна, и она в силах постоять за себя, а вот США и Европа еще пожалеют, какого друга они потеряли», - сказал он haqqin.az. Безусловно, многое, считает Йылмаз, будет зависеть от переговоров Трампа и Эрдогана в Японии. «Но уверен, что Турция не откажется от С-400. Это уже вопрос чести. Мы продолжим свою политику по укреплению страны», - отметил он. О том же говорит и аналитик по международным вопросам Туна Озтундж, утверждая, что США уже не играют с Турцией втемную - идет открытая игра и шантаж. «И я даже не исключаю, что в каких-то аналитических центрах Пентагона и ЦРУ готовится план военного удара по Турции. Запад решил взять Турцию в кольцо: сначала они будут нас душить экономически, затем политически, и не исключено, что в конечной финальной стадии американцы прибегнут и военному шантажу. Турция должна быть готова ко всем сценариям. Сейчас, после 29 июня, когда срок ультиматума США к Турции пройдет, начнутся серьезные испытания для Анкары в экономическом плане. Ситуация более чем серьезная», - сказал Озтундж в интервью телеканалу Aktiv. Российский политолог Владимир Анохин также предвидит, что в ближайшие месяцы отношения Турции и США ожидают испытания на прочность.