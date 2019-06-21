Захарова ответила президенту Грузии

В ответ на слова о том, что «туристы из России должны приезжать в Грузию, так как ее любят», Захарова уточнила: «Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?».

«Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то, что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, «большие скопления людей в Тбилиси», — написала представитель МИД. Она добавила, что при разговорах на политические темы турист из России должен слышать доброжелательное «высоко-высоко в горах...».

В заключение Захарова отметила, что «если не испытываете таких чувств или не готовы их сыграть, то никто никому ничего не должен. Ничего личного, просто бизнес».

22 июня Зурабишвили призвала туристов из России не отказываться от поездок в страну, несмотря на прекращение прямого авиасообщения между государствами. В действительности ее фраза звучала как «туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию».

Грузинские и российские авиакомпании не смогут совершать прямые перелеты из-за запрета, который будет действовать с 8 июля по указу президента России Владимира Путина.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. В результате пострадали 240 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.