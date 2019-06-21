Миллиарды семьи Каримова возвращают в страну

Иман Каримова разместила сообщение в воскресенье со ссылкой на аккаунт @gulnarakarimovaupdates. В настоящий момент этот аккаунт не доступен.

Дочь Гульнары Каримовой, приговоренной в Узбекистане к 10 годам тюрьмы за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, разместила на своей странице в Instagram сообщение из аккаунта, предположительно, принадлежащего ее матери, о том, что активы на сумму 1,2 миллиарда долларов уже возвращены государству, сообщает РИА Новости.

"Я хочу объявить для протокола, что до сих пор исключительно мои личные активы, находящиеся на территории Узбекистана, уже вышли из моей собственности и работают на благо республиканского бюджета, что подтверждается в ходе нескольких местных расследований, на сумму в размере 1,2 миллиарда долларов", - говорится в размещенном сообщении.

В нем также сообщается о начале сотрудничества с правоохранительными органами.

В настоящий момент агентство не располагает комментариями официальных лиц Узбекистана по поводу размещенной информации.

Дочь первого президента Узбекистана Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. В начале марта генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Каримову из-за нарушений условий отбывания наказания перевели в колонию.

Ранее Генпрокуратура Узбекистана заявляла, что продолжает работу с зарубежными партнерами по возвращению активов Гульнары Каримовой.

Общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам, по которым проходит Каримова, по оценкам узбекских правоохранительных органов составила почти 2 миллиарда долларов. Ташкент инициировал арест активов в 12 странах, в том числе в России, на общую сумму более 1,5 миллиарда долларов.