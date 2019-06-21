Посольства Грузии начали активно зазывать туристов

Посольства Грузии за рубежом начали активно приглашать иностранцев провести летние отпуска в республике после того, как Москва приняла решение о приостановке авиасообщения со страной, передает ТАСС.

Соответствующие видеоролики дипломатические представительства опубликовали в воскресенье на своих официальных страницах в Facebook.

"С наступлением лета мы приветствуем вас в Грузии! В ближайшие несколько месяцев мы опубликуем информацию о путешествии, отдыхе, культуре, вине, кухне - о том, что можно будет увидеть и попробовать в Грузии. Приезжайте и испытайте Грузию", - отмечается на официальной странице посольства Грузии в США.

Посольство Грузии в Дании также зазывает в республику отдыхающих из королевства: "Приглашаем всех наших датских друзей провести летний отпуск в великолепной Грузии". На странице дипмиссии в Facebook также опубликован видеоролик Национальной администрации туризма Грузии.

К кампании в поддержку Грузии как туристического направления подключились бывший глава МИД страны Михаил Джанелидзе, который в Twitter также опубликовал видео администрации туризма, а также послы Грузии в Австрии Давид Дондуа и в Литве Хатуна Салуквадзе.