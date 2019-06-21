Прах 152-х человек запустят в космос

Falcon Heavy выведет на орбиту прах, принадлежащий клиентам компании Celestis Memorial Spaceflights. Эта фирма регулярно выкупает на космических кораблях свободное место, где устанавливает контейнер с небольшими металлическими капсулами, наполненными прахом. Таким образом в космос уже были отправлены останки известных актеров и космонавтов.

На борту сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, старт которой намечен на 24 июня, будет находиться прах 152-х человек, сообщает Business Insider.

По данным сайта Celestis, цены на отправку праха на орбиту стартуют от почти пяти тысяч долларов за грамм. Отправить останки в более дальние полеты и на Луну стоит от 12,5 тысячи долларов.

Помимо контейнера Celestis Memorial Spaceflights, на борту будет располагаться научное оборудование НАСА. По словам генерального директора SpaceX Илона Маска, миссия станет «самым сложным запуском компании за всю историю». Запуск Falcon Heavy будет транслироваться в прямом эфире.

Первый старт Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 года. Второй пуск прошел в апреле 2019-го. В максимальной конфигурации носитель на низкую околоземную орбиту способен доставлять 64 тонны. В настоящее время Falcon Heavy является единственной в мире действующей сверхтяжелой ракетой.