Причем в видеозаписи снялись также актеры, как Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг и другие знаменитости.

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, где он обвиняет американского лидера Дональда Трампа в «сговоре» с Москвой, сообщает портал Now This.

На кадрах Де Ниро заявляет, что в 2016 году в ходе американских выборов президента Россия «атаковала демократию» США.

По словам других участников видеозаписи, российское государство провело «массивную тайную операцию», чтобы помочь Трампу стать главой государства.

Кроме того, итоги доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, согласно которым никакого «сговора» не было, участники назвали пропагандой и призвали привлечь Трампа к уголовной ответственности.

В апреле 2019 года Мюллер опубликовал доклад о «российском вмешательстве» в выборы в 2016 году. Согласно ему, никакого «сговора» между Трампом и Москвой не было.

Россия неоднократно отвергала все обвинения.