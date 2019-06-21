Тбилиси снова сотрясают протесты

Участники массовых акций протеста в Тбилиси продолжают требовать отставки министра внутренних дел Георгия Гахария - сегодня митинг начнется в ставшее уже традиционным время, в 19.00, и на том же месте - у здания парламента Грузии на центральном проспекте Тбилиси – Руставели, сообщает «Спутник-Грузия».

Акции протеста в Тбилиси изначально начались как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы и его выступление в парламенте. В ночь на 21 июня антироссийская акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Протестующие пытались ворваться в парламент, в ответ на это полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, задержаны были 300 человек.

Уже на следующий день резко сменился характер акции - она стала подчеркнуто мирной, но протестующие добавили к своим требованиям отставку Георгий Гахария с поста министра внутренних дел, как человека, ответственного за несоразмерное применение силы против демонстрантов.