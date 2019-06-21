Трамп не готов проиграть выборы в 2020 году

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов потерпеть поражение на выборах главы государства, которые пройдут в 2020 году. Таким мнением действующий глава Белого дома поделился в интервью телеканалу NBC, которое было показано в воскресенье.

Ему был задан вопрос о том, готов ли он проиграть. "Нет. Вероятно, нет", - признался Трамп.

"Мне было бы намного проще сказать: "О да". Нет, наверное, я не слишком готов проигрывать. Я не люблю проигрывать. Я в своей жизни не так часто проигрывал", - заключил американский лидер.

18 июня Трамп объявил об официальном начале кампании с целью его переизбрания на предстоящих выборах. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года.