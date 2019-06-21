Иран обсуждает с Азербайджаном, Россией и Турцией смягчение санкций

Иран ведет переговоры с рядом государств, в том числе с Азербайджаном, о создании финансовых механизмов с целью смягчения последствий американских санкций, введенных против Тегерана. Об этом, как передает агентство Fars, заявил в воскресенье иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы ведем переговоры по двусторонним валютным договорам с Турцией, Россией, Китаем, Азербайджаном, Индией и некоторыми другими странами", - сообщил глава иранского МИД. По словам Зарифа, Тегеран "уже подписал соглашения по этому вопросу с отдельными из стран" и собирается "заключить договоры еще с некоторыми".