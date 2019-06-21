«Али Нагиев – профессиональный чекист и кадр, который может верно оценивать сферу безопасности с точки зрения оперативности», - сказал бывший министр национальной безопасности Азербайджана Намик Аббасов, комментируя назначение Али Нагиева на должность начальника Службы государственной безопасности, сообщает Yeni Sabah.

Намик Аббасов заявил, что высоко оценивает возвращение профессионального офицера безопасности Али Нагиева, взращенного в Министерстве национальной безопасности, к руководству спецслужбами.

«Али Нагиев длительный срок работал в МНБ и дошел до должности заместителя министра. Али Нагиев – профессиональный чекист, который сыграл важную роль в обеспечении национальной безопасности нашей страны в то время, когда он работал в системе госбезопасности», - сказал Намик Аббасов.

Бывший министр также отметил, что назначение Али Нагиева на должность начальника СГБ должно оцениваться как успешная кадровая политика главы государства.

«Это назначение – еще и яркое свидетельство доверия к Али Нагиеву», - подчеркнул экс-министр.

«Я желаю Али Нагиеву успехов в его тяжелой и почетной службе. И считаю, что государственная безопасность теперь в надежных руках», - сказал Намик Аббасов.