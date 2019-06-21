Посла Сербии в Беларуси госпитализировали после проводов президента
Посла Сербии в Минске Велько Ковачевича госпитализировали с подозрением на инсульт после проводов в аэропорт сербского президента Александра Вучича, сообщили РИА Новости в воскресенье в посольстве Сербии в Беларуси.
"Посол почувствовал себя плохо в субботу, он провожал президента в аэропорту. Вчера посла госпитализировали", - рассказал представитель посольства.
По его словам, сейчас Ковачевич по-прежнему находится в медучреждении под наблюдением врачей. Собеседник отметил, что точный диагноз пока не озвучен, предположительно, у посла случился инсульт.