На выборах мэра Стамбула побеждает кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу. Об этом сообщает CNN Turk. По данным телеканала, по итогам подсчёта 94,5% бюллетеней Имамоглу получает 53,6%, кандидат от правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым — 45,4%.

Как передает Reuters, Йылдырым уже признал свое поражение, поздравил своего оппонента и пожелал ему «хорошо служить Стамбулу».