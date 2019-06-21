Премьер-министр Черногории прилетел в Баку
Премьер-министр Черногории Душко Маркович сегодня прибыл в Азербайджан с официальным визитом, передает АзерТАдж.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь главы правительства Черногории был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Черногории Душко Марковича в аэропорту встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Али Гасанов и другие официальные лица.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Черногории.