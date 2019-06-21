Наши акробаты на Евроиграх: три медали из трех «А золото было так близко…»
Три медали из восьми, которые Азербайджан по итогам двух соревновательных дней Евроигр имеет в своем активе, завоевал дуэт акробатов Абдулла Аль-Машайхи и Рухидиль Гурбанлы.
Сегодня наша пара выиграла серебро в комбинированном упражнении, а вчера – серебро и бронзу в динамическом и балансовом упражнениях соответственно.
В микст-зоне «Минск-Арены» наших спортсменов поздравляли президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов и вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, передает корреспондент haqqin.az из столицы Беларуси.
«Как мы вчера после двух завоеванных медалей настраивали себя на сегодняшнее выступление? Сказали себе, что должны успокоиться и расслабиться, - отвечает на вопросы haqqin.az Абдулла. - Вчера мы уже добились немалого. Конечно, хотелось выиграть награду и сегодня, но чувствовали себя спокойно, потому что программу-минимум уже выполнили».
«Я тоже была спокойна. Вчера во время первого выступления ощущалось волнение, но затем оно прошло. Вчерашние результаты придали нам уверенности. Хотелось и сегодня сделать все, что в наших силах для завоевания награды», - говорит Рухидиль.
Наши спортсмены сегодня отстали от занявших 1-е место россиян на какие-то 0,040 балла.
«Да, мы были очень близки к тому, чтобы выиграть золото, - согласен Абдулла. – Честно говоря, мы рассчитывали на 1-е место. Помешали мелкие ошибки. Если будем работать над собой и повысим сложность упражнений, то вполне можем и выиграть на следующих соревнованиях. В целом мы довольны своим выступлением процентов на 97-98 процентов. Не хватило самой малости для более высокого результата».
Азербайджанским акробатам очень понравилось на Евроиграх в Минске.
«Это отличное соревнование. Несмотря на то, что это очень крупное спортивное событие, мы чувствуем здесь себя достаточно спокойно, легко и свободно», - подытожил наш спортсмен.