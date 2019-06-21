Эльмир Алиев, отдел спорта 21:25

Три медали из восьми, которые Азербайджан по итогам двух соревновательных дней Евроигр имеет в своем активе, завоевал дуэт акробатов Абдулла Аль-Машайхи и Рухидиль Гурбанлы.

Сегодня наша пара выиграла серебро в комбинированном упражнении, а вчера – серебро и бронзу в динамическом и балансовом упражнениях соответственно. В микст-зоне «Минск-Арены» наших спортсменов поздравляли президент Европейского союза гимнастики Фарид Гаибов и вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, передает корреспондент haqqin.az из столицы Беларуси. «Как мы вчера после двух завоеванных медалей настраивали себя на сегодняшнее выступление? Сказали себе, что должны успокоиться и расслабиться, - отвечает на вопросы haqqin.az Абдулла. - Вчера мы уже добились немалого. Конечно, хотелось выиграть награду и сегодня, но чувствовали себя спокойно, потому что программу-минимум уже выполнили».