Нападение на полицейских у резиденции Кадырова Нападавший убит; видео
В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Telegram-канал «112», пишет «Лента.ру».
Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Нападавший был на каршеринговой машине, его ликвидировали на месте.
Канал Baza уточняет, что нападавших было двое.
«Боевики успели два раза ударить ножом полицейского и выстрелить в него из ружья», - говорится в сообщении. Убит только один из них.