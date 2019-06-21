В итальянском городе Фаэнца завершился юношеский чемпионат Европы по борьбе.

В последний день соревнований азербайджанские вольники завоевали золото, серебро и две бронзы. На высшую ступень пьедестала почета поднялся Сабир Джафаров, победивший в финале армянина Геника Асатряна – 6:1.

Всего азербайджанские вольники завоевали 7 наград – 1 золото, 2 серебра и 4 бронзы.

В целом же в трех видах Азербайджан добыл на чемпионате Европы 15 медалей - 4 золота, 3 серебра и 8 бронзовых наград. Борцы греко-римского стиля выиграли 6 медалей, а девушки – 2.

В общекомандном зачете вольники и классики заняли 2-е места.