В России пригрозили Грузии новыми санкциями

Россия может ввести против Грузии новые ограничительные меры. Об этом сообщил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич, передает Интерфакс.

По его словам, Москва пойдет на этот шаг в том случае, если Тбилиси будет проводить дискриминационную политику в отношении русскоговорящих. «Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго», - подчеркнул он.

Ранее стало известно, что кинотеатры в Тбилиси перестали показывать фильмы и анимацию на русском языке. Кроме того, несколько заведений общепита в Грузии взвинтили цены для посетителей из России.