Жена и сын Саакашвили вышли на митинг в Тбилиси

Как отмечается, семья Саакашвили пошла на акцию, чтобы поддержать митингующих. По словам Сандры Рулофс, она хочет жить в свободной стране.

«Я очень хочу жить... в свободной стране, где российское влияние не велико», - сказала Рулофс.

Несмотря на то, что Саакашвили не может вернуться в Грузию из-за открытого здесь на него уголовного дела, его жена живет в Грузии и последнее время активно участвует в политической жизни.

Голландка Сандра Рулофс выучила грузинский язык и говорит на нем почти свободно. Несколько недель назад она проиграла выборы мэра Зугдиди кандидату от правящей партии.