Согласно информации, атаки были осуществлены беспилотниками "Касиф-2К", которые являются сравнительно новой версией летающего боеприпаса Ababil-T производства Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA). Особенностью данного БПЛА-"камикадзе" является то, что он взрывается не при поражении наземной цели, а на высоте нескольких десятков метров, поражая осколками значительную территорию, пишет NEWSru.co.il.

Беспилотные самолеты йеменских боевиков-хуситов вновь атаковали цели на территории аэропортов, расположенных в Абхе и Джизане, на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает иранское агентство ISNA.

Представитель хуситов заявил, что в Абхе и Джизане были атакованы и выведены из строя самолеты саудовской коалиции. При этом он сказал, что на ближайшие дни планируется некая "болезненная операция".

Издание Avia.pro пишет, что как минимум один ударный беспилотник смог прорвать системы ПВО/ПРО «Patriot» и подорваться на автомобильной стоянке международной воздушной гавани, в результате чего погиб как минимум один человек (по некоторым сведениям – гражданин Сирии), еще семеро получили ранения.

Официальных комментариев со стороны властей Саудовской Аравии пока не поступало, однако несколькими днями ранее появились спутниковые снимки, на которых запечатлена военная авиабаза с уничтоженными здесь ударными вертолетами AH-64 Apache.