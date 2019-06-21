Нефть дорожает на фоне конфликта Ирана с США
Нефть продолжает дорожать на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. На утро понедельника августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $65,49 за баррель, это на $0,29 (0,44%) выше цены закрытия торгов в пятницу, пишет Интерфакс.
Августовские фьючерсы на WTI на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали до $57,83 за баррель, это на $0,4 (0,7%) выше цены закрытия пятницы.
На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести в отношении Ирана новые санкции с 24 июня, чтобы усилить экономическое давление на режим в этой стране и не допустить, чтобы Иран обзавелся ядерным оружием. По мнению экспертов, санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.
"Пока все указывает на дальнейший рост цен на нефть, - говорит старший рыночный стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти. - Никто не хочет войны, но на кон поставлена национальная гордость".