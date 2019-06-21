Нефть дорожает на фоне конфликта Ирана с США

Нефть продолжает дорожать на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. На утро понедельника августовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $65,49 за баррель, это на $0,29 (0,44%) выше цены закрытия торгов в пятницу, пишет Интерфакс.

Августовские фьючерсы на WTI на электронной сессии на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали до $57,83 за баррель, это на $0,4 (0,7%) выше цены закрытия пятницы.