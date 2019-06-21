Партию Саакашвили не пустили в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать кандидатов в депутаты Верховной Рады от "Движения новых сил" Михаила Саакашвили как по списку партии, так и в одномандатных избирательных округах на досрочных парламентских выборах 21 июля, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Выборы в Верховную Раду были объявлены 21 мая, но партия подала документы, из которых свидетельствует, что совет "Движения новых сил" рассматривал вопросы, связанные с участием в выборах, еще 8 мая", - отмечает ЦИК.

В связи с этим Центризбирком констатировал, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов проходили с нарушением требований устава партии. ЦИК решил направить копию своего решения и соответствующие документы в Национальную полицию для проведения проверки.

Ранее ЦИК Украины не допустил к участию в выборах кандидатов от "Союза левых сил" и Коммунистической партии.