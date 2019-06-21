В Баку в Центре Гейдара Алиева при совместной организации ООН и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана начался Форум государственных служб ООН, сообщает АзерТАдж.

В церемонии открытия форума приняла участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент выступила с речью на форуме.