Мехрибан Алиева на Форуме госслужб ООН фото
В Баку в Центре Гейдара Алиева при совместной организации ООН и Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана начался Форум государственных служб ООН, сообщает АзерТАдж.
В церемонии открытия форума приняла участие первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.
Первый вице-президент выступила с речью на форуме.
Затем выступили заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Жэньмин, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев и другие.