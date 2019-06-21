«Исламское государство» взяло на себя атаку у резиденции Кадырова

Ответственность за нападение на дорожных инспекторов в столице Чечни Грозном лежит на группировке «Исламское государство», сообщает «Дождь» со ссылкой на аналитиков SITE, обнаруживших соответствующее онлайн-заявление террористов.

Накануне двое сотрудников МВД были атакованы, они получили ножевые ранения. Боевик был убит.

Инцидент произошел неподалеку от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова и мечети «Сердце Чечни».

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