«Исламское государство» взяло на себя атаку у резиденции Кадырова
Ответственность за нападение на дорожных инспекторов в столице Чечни Грозном лежит на группировке «Исламское государство», сообщает «Дождь» со ссылкой на аналитиков SITE, обнаруживших соответствующее онлайн-заявление террористов.
IS' Caucasus Province Claims Credit for Attack Near Chechen President's Residence https://t.co/0PbtbMRB4s— SITE Intel Group (@siteintelgroup) 23 июня 2019 г.
Накануне двое сотрудников МВД были атакованы, они получили ножевые ранения. Боевик был убит.
Инцидент произошел неподалеку от резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова и мечети «Сердце Чечни».