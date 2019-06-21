Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Kapital Bank со «стабильного» до «позитивного» и подтвердило на уровне «BB-/B». Этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

По мнению агентства, в 2019-2020 годах Kapital Bank еще больше укрепит лидирующие позиции на рынке розничного кредитования и депозитов, в то же время останется важнейшей платформой для расчетных операций и источником кредитования для различных организаций. Ожидается, что в течение ближайших 12-18 месяцев коэффициент капитала банка с учетом рисков RAC (Risk-Adjusted Capital) будет находиться в пределах 7,8-8%.

В ближайшие 2 года кредитный портфель Kapital Bank вырастет на 20-30%, тем самым сохраняя высокую прибыльность, ожидается, что за счет высокого чистого процентного предела и высокой операционной эффективности показатели ROAE будут выше 25%. По мнению агентства, активы Kapital Bank более качественны, чем в большинстве других банков в Азербайджане. Агентство заявило, что по сравнению с прошлым годом на конец 2018 года объем проблемных кредитов снизился на 4,6%. Также отмечалось, что на конец 2018 года стабильный коэффициент финансирования составил 220%, а соотношение кредитов к вкладам составило 46%.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.