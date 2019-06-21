57-летняя мать подарила почку сыну

Успешная операция прошла в отделении "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) под руководством феноменального хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана.

25-летний больной с детства страдал хронической почечной недостаточностью и регулярно принимал сеансы гемодиализа. Донором стала мать пациента, у которой почка по медицинским показаниям была маргинальной.

"Операция была рискованной. Мы всей командой взялись за работу, к счастью, пересаженная почка прижилась, стала нормально функционировать. На данный момент состояние здоровья реципиента и донора хорошее”, - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад Шолан.