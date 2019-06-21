Иванишвили выполнил главное условие протестующих
Парламентские выборы 2020 года пройдут в Грузии по пропорциональной системе, заявил основатель и председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили, сообщает «Спутник Грузия».
Таким образом, правящая партия удовлетворила второе требование митингующих в Тбилиси с 20 июня.
"Партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" выступает с инициативой проведения широкомасштабной политической реформы. Парламентские выборы 2020 года должны пройти по пропорциональной системе в условиях нулевого, повторяю, нулевого избирательного барьера", - сказал Иванишвили по итогам заседания политсовета партии, а позже - встречи парламентского большинства.