США готовят секретные операции против Ирана

Военные США по поручению Белого дома разрабатывают новые секретные планы по противостоянию Ирану в Персидском заливе, разрабатывая операции для сдерживания Тегерана, сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что США стремятся не допустить роста напряженности до уровня полномасштабной войны.

Вашингтон разрабатывает операции, схожие с проводившимися в минувший четверг кибератаками. Кроме того, по словам чиновников, Белый дом попросил военных и сотрудников разведки предоставить такие варианты операций, которые будут соответствовать операциям, проводимым Тегераном, передает РИА Новости.

Ранее Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп санкционировал проведение наступательных киберопераций на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками ракет.