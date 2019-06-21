В городе Нижние Серги Свердловской области у одного из местных ночных клубов произошла драка местного жителя с уроженцем Азербайджана. В результате драки 49-летний уроженец Азербайджана умер. Вскрытие показало, что у погибшего были проблемы с сердцем, сообщают российские СМИ.

Генконсул Азербайджана на Урале Ильгар Искендеров, комментируя произошедшее, заявил, что в консульстве выступают за мирное решение конфликта и ждут подробных данных от правоохранительных органов.

В соцсетях стала активно распространяться информация о межнациональном конфликте. Из ближайших населенных пунктов в Нижние Серги съехались азербайджанцы, заявлявшие, что их «обижают», а местные жители начали распространять в мессенджерах сообщения о необходимости дать им отпор. В результате в город приехал ОМОН и представители СКР.

«Я не знаю, был ли скончавшийся гражданином Азербайджана или нет. Если он гражданин Российской Федерации, все будет в рамках законодательства Российской Федерации. Если говорить о нашей позиции, то мы, безусловно, за мир среди всех многонациональных конфессий», – заявил дипломат.

Причиной драки генконсул назвал «абсолютную бытовуху». Он добавил, что в консульстве будут «детально разбираться с произошедшим» из-за резонанса, который получил конфликт.

«Диаспора наша здесь многочисленная, и, конечно же, нам не хотелось бы, чтобы какие-либо заинтересованные, скажем так, лица использовали эту ситуацию в свою пользу. Нам нужна стабильность, нам нужна дружба», – сказал Искендеров.