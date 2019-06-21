Дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) победил в 1/8 финала француза Орельеня Диессе и вышел в четвертьфинал, где его соперником станет турок Микаил Озерлер.

Эльмар Гасымов (100 кг) уступил в четвертьфинале Сириллу Маре и теперь поборется в утешительной сетке. В этом же весе Зелим Коцоев проиграл в 1/8 финала Тома Никифорову из Бельгии.

Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) победил в четвертьфинале голландца Роя Майера. В полуфинале он встретится с Иналом Тасоевым из России.

Ирина Киндзерская (свыше 78 кг) также пробилась в полуфинал, одолев поочередно немку Ясмин Куелбс и британку Сару Адлингтон.

* * * 13:20

На Европейских играх в Минске продолжаются соревнования по дзюдо. Сегодня на татами вышли пять представителей Азербайджана. В весовой категории до 90 кг Мамедали Мехтиев победил в 1/16 финала белоруса Егора Варапаева и встретится с Орельеном Диессе из Франции.

В весе до 100 кг Эльмар Гасымов взял верх в 1/16 финала над украинцем Антоном Савицким. Его следующим соперником был эстонец Григорий Минаскин, которого он тоже победил и вышел в четвертьфинале на француза Сирилла Маре.