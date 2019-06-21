Два азербайджанских дзюдоиста вышли в полуфинал Евроигр обновлено 14:36
Дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) победил в 1/8 финала француза Орельеня Диессе и вышел в четвертьфинал, где его соперником станет турок Микаил Озерлер.
Эльмар Гасымов (100 кг) уступил в четвертьфинале Сириллу Маре и теперь поборется в утешительной сетке. В этом же весе Зелим Коцоев проиграл в 1/8 финала Тома Никифорову из Бельгии.
Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) победил в четвертьфинале голландца Роя Майера. В полуфинале он встретится с Иналом Тасоевым из России.
Ирина Киндзерская (свыше 78 кг) также пробилась в полуфинал, одолев поочередно немку Ясмин Куелбс и британку Сару Адлингтон.
* * * 13:20
На Европейских играх в Минске продолжаются соревнования по дзюдо. Сегодня на татами вышли пять представителей Азербайджана. В весовой категории до 90 кг Мамедали Мехтиев победил в 1/16 финала белоруса Егора Варапаева и встретится с Орельеном Диессе из Франции.
В весе до 100 кг Эльмар Гасымов взял верх в 1/16 финала над украинцем Антоном Савицким. Его следующим соперником был эстонец Григорий Минаскин, которого он тоже победил и вышел в четвертьфинале на француза Сирилла Маре.
В этом же весе Зелим Коцоев победил на старте Бояна Досена из Сербии. В 1/8 финала Зелима ждет встреча с бельгийцем Тома Никифоровым.
Наш супертяж Ушанги Кокаури (свыше 100 кг) победил в первой схватке словенца Вито Драгича. В четвертьфинале его оппонентом станет голландец Рой Майер.
Ирина Киндзерская (свыше 78 кг) стартует с 1/8 финала поединком против немки Ясмин Куелбс.
Напомним, что вчера наши дзюдоисты завоевали две медали в весовой категории до 73 кг. У Рустама Оруджева серебро, а у Хидаята Гейдарова бронза.