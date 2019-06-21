Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за «туристического эмбарго» России, сообщает «Коммерсантъ».

Возврат денег туристам обойдется перевозчикам в 2,3-3 миллиарда рублей.

Как сообщают специалисты туротрасли, до начала действия моратория о запрете рейсов с 8 июля, который подписал президент РФ Владимир Путин, на родину должны вернуться 25 тысяч туристов.

Отдыхающим, которые собирались посетить Грузию, будут предложены другие направления или компенсация.