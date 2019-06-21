Лавров пожаловался на русофобов в Грузии

Запад закрывает глава на проявления национализма и русофобии в Грузии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководителями российских региональных некоммерческих организаций.

«Западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства националистов, русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», – передает ТАСС слова российского министра.

По словам Лаврова, «Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии».

«К чему может привести слепое следование советам и подсказками из-за рубежа, ярко свидетельствует печальный опыт нашей соседней Украины. Страна с огромным потенциалом при режиме Петра Порошенко... была низведена до состояния просителей международной помощи, лишилась индустриальной базы, страдает до сих пор от колоссального оттока трудоспособного населения, не говоря уже о внутреннем конфликте и расколе общества по духовным, цивилизационным линиям», – сказал министр, передает РИА Новости.

21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Кроме того, с того же дня грузинским перевозчикам запрещено летать в РФ. Данное решение было принято российскими властями на фоне начавшихся в Грузии на прошлой неделе беспорядков. Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Особенно не понравилось протестующим то, что глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента.