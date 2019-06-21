Ка сообщили haqqin.az в Государственном таможенном комитете, 24 июня руководство Госкомитета провело встречи с жителями Гянджи, Самухского, Дашкесанского и Гёйгёльского районов, а также с вынужденными переселенцами, разместившимися в этих районах.

В соответствии с поручением главы государства, руководители центральных органов исполнительной власти проводят встречи с гражданами в регионах, и предпринимают меры для положительного решения их различных обращений и жалоб.

Согласно информации, встреча председателя Государственного таможенного комитета генерал-лейтенанта Сафара Мехтиева с гражданами прошла в городе Гянджа. До начала приема граждан председатель Госкомитета посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Гянджи и возложил к нему цветы.

На встрече с гражданами были заслушаны обращения, связанные с таможенными вопросами. В основном обращения были связаны с приемом на работу в таможенные органы и другими вопросами.

Сегодня первый заместитель председателя Госкомтаможни, генерал-майор Исмаил Гусейнов также провел встречу с гражданами в Гёйгёле, а зампред Госкомтаможни генерал-лейтенант Аскер Абдуллаев - в Дашкесане.

На встрече было внимательно заслушано обращение каждого гражданина, были даны поручения руководителям соответствующих структур для решения поднятых вопросов.